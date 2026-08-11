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Kärnten heute vom 11.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1206vom 11.08.2026
Kärnten heute vom 11.08.2026

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Folge 1206: Kärnten heute vom 11.08.2026

19 Min.Folge vom 11.08.2026

Kanzler Stocker besuchte auf Österreich-Tour Villach | Kärntnerinnen bekommen um 39 Prozent weniger Pension als Kärntner | Gleichstellungsbeauftragte zu den Folgen der Pensionsunterschiede | ORF-Stiftungsrat segnet neues Direktorium ab | Weberhofer löst Bernhard als ORF-Landesdirektor ab | 48-Jährige soll Pelletslager in Rennweger Haus angezündet haben | Kurzmeldungen | An diesen Orten sieht man die teilweise Sonnenfinsternis am besten

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