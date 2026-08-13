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Kärnten heute

Kärnten heute vom 13.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1208vom 13.08.2026
Kärnten heute vom 13.08.2026

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Kärnten heute

Folge 1208: Kärnten heute vom 13.08.2026

20 Min.Folge vom 13.08.2026

Wespenplage führt zu Epi-Pen-Knappheit | Bergrettung: Herausforderungen im Dauereinsatz | Landesleiter der Bergrettung Kärnten im Studio | Meldungen | Nostalgie auf Schienen: Kärntens Eisenbahn-Revival | Kärntner Kinderferien im Jahr 1986 in Baska

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