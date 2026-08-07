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Kärnten heute vom 07.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1202vom 07.08.2026
Kärnten heute vom 07.08.2026

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Folge 1202: Kärnten heute vom 07.08.2026

21 Min.Folge vom 07.08.2026

Blitzschlag dürfte Waldbrand bei Kranjska Gora ausgelöst haben | Zwei Kälber verenden bei Stallbrand in Sankt Nikolai | Künstliche Intelligenz hilft bei Diagnose von Darmkrebszellen | Viele Wildtierrettungen belasten Tierheime | Wiener übernimmt Reptilienzoo von Helga Happ in Klagenfurt | Kurzmeldungen | Ausstellung im Museum des Nötscher Kreises zeigt Herzmansky-Werke | Dabei: Start der Tour de Franz | Altstadtzauber in Klagenfurt

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