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Kärnten heute

Kärnten heute vom 06.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1201vom 06.08.2026
Kärnten heute vom 06.08.2026

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Kärnten heute

Folge 1201: Kärnten heute vom 06.08.2026

20 Min.Folge vom 06.08.2026

Signation | Themen | Krisengipfel nach Massenkündigung im Klinikum | Hermagor startet KI-Pilotprojekt für Strafabteilung | Meldungen | Wirtschaftlicher Erfolg durch Integration: ABC Auftragsfertigung | Im Verborgenen: Hornmilben und ihre Stärke | Alpengarten Dobratsch begeistert mit Pflanzenvielfalt | Daniel Casares eröffnet Gitarrenfestival Millstatt

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