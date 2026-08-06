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Kärnten heute
Folge 1201: Kärnten heute vom 06.08.2026
20 Min.Folge vom 06.08.2026
Signation | Themen | Krisengipfel nach Massenkündigung im Klinikum | Hermagor startet KI-Pilotprojekt für Strafabteilung | Meldungen | Wirtschaftlicher Erfolg durch Integration: ABC Auftragsfertigung | Im Verborgenen: Hornmilben und ihre Stärke | Alpengarten Dobratsch begeistert mit Pflanzenvielfalt | Daniel Casares eröffnet Gitarrenfestival Millstatt
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