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Kärnten heute

Kärnten heute vom 16.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1211vom 16.08.2026
Kärnten heute vom 16.08.2026

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Kärnten heute

Folge 1211: Kärnten heute vom 16.08.2026

13 Min.Folge vom 16.08.2026

Rauch aus Friaul erreicht Kärnten | Hitze und Dürre setzen Kärntens Gewässern zu | Lukas Pullnig: Kärntens schnellster Sprinter | Honigfest lockt Besucher nach Hermagor

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