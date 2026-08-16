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Kärnten heute
Folge 1211: Kärnten heute vom 16.08.2026
13 Min.Folge vom 16.08.2026
Rauch aus Friaul erreicht Kärnten | Hitze und Dürre setzen Kärntens Gewässern zu | Lukas Pullnig: Kärntens schnellster Sprinter | Honigfest lockt Besucher nach Hermagor
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