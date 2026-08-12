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Kärnten heute vom 12.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1207vom 12.08.2026
Kärnten heute vom 12.08.2026

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Folge 1207: Kärnten heute vom 12.08.2026

20 Min.Folge vom 12.08.2026

Polizei zieht positive E-Scooter-Bilanz | Befragungen im U-Ausschuss ab Oktober | Neuer Landesdirektor Weberhofer im Studio | Meldungen | Eishockey: KAC startet Training | Premiere: Theater Waltzwerk spielt "Wald" | Dabei: Nostalgiebahn in Ferlach erleben

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