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Kärnten heute
Folge 1207: Kärnten heute vom 12.08.2026
20 Min.Folge vom 12.08.2026
Polizei zieht positive E-Scooter-Bilanz | Befragungen im U-Ausschuss ab Oktober | Neuer Landesdirektor Weberhofer im Studio | Meldungen | Eishockey: KAC startet Training | Premiere: Theater Waltzwerk spielt "Wald" | Dabei: Nostalgiebahn in Ferlach erleben
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