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Kärnten heute vom 15.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1210vom 15.08.2026
Kärnten heute vom 15.08.2026

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Folge 1210: Kärnten heute vom 15.08.2026

16 Min.Folge vom 15.08.2026

Klagenfurter Hallenbad: Bauarbeiten schreiten voran | Fäkalkeime im Wörthersee: Baden weiter möglich | Farant-Fest trotz schwieriger Zeiten in Globasnitz | Polter-Runde sorgt für Polizei-Einsatz am Flughafen | WAC kassiert Niederlage gegen Lustenau | Kärntner Quereinsteiger feiern Erfolge mit Wein | Neues Kapitel für Trivivum

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