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Kärnten heute
Folge 1210: Kärnten heute vom 15.08.2026
16 Min.Folge vom 15.08.2026
Klagenfurter Hallenbad: Bauarbeiten schreiten voran | Fäkalkeime im Wörthersee: Baden weiter möglich | Farant-Fest trotz schwieriger Zeiten in Globasnitz | Polter-Runde sorgt für Polizei-Einsatz am Flughafen | WAC kassiert Niederlage gegen Lustenau | Kärntner Quereinsteiger feiern Erfolge mit Wein | Neues Kapitel für Trivivum
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