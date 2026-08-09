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Kärnten heute
Folge 1204: Kärnten heute vom 09.08.2026
12 Min.Folge vom 09.08.2026
Motorradfahrer stirbt bei Sturz in Teich und Fahrerflüchtiger tötet Fußgänger | 65-Jähriger ertrinkt bei Maria Wörth | Pächtersuche für Eisenkappler Hütte im Laufen | WAC spielt 1:1 gegen Red Bull Salzburg | Dabei: Rindfleischfest am Ossiacher See | Gackern im Lavanttal
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