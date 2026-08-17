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Kärnten heute

Kärnten heute vom 17.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1212vom 17.08.2026
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Folge 1212: Kärnten heute vom 17.08.2026

21 Min.Folge vom 17.08.2026

Feuerwehr rettet 110 Kühe bei Wirtschaftsgebäudebrand in St. Donat | Wasser aus Weißensee wird gegen Brand in Friaul eingesetzt | Grundwasserstände bleiben vorerst auf sehr niedrigem Niveau | Meldungen | Keutschachs Bürgermeister Oleschko muss in Kündigungscausa aussagen | Feldlerche ist vom Aussterben bedroht | Villa Miralago in Pörtschach zeigt Werke des US-Malers Hagedorn | Kärntnerisch g'red't: was ist ein "Woitschgahaufen"?

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