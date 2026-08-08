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Kärnten heute

Kärnten heute vom 08.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1203vom 08.08.2026
Kärnten heute vom 08.08.2026

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Kärnten heute

Folge 1203: Kärnten heute vom 08.08.2026

16 Min.Folge vom 08.08.2026

Gute Buchungslage durch Sportveranstaltungen | Velden lebt für den Tourismus | Vorschau auf "Der Wörthersee - Promibühne mit wechselhafter Geschichte" | Preisgekrönte Veldner Tierfotografin lichtet Hund und Frauchen ab | Sommeroper im Feldkirchner Amthof zeigt Oper "Verrückt vor Liebe"

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