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Kärnten heute
Folge 1215: Kärnten heute vom 20.08.2026
18 Min.Folge vom 20.08.2026
Bedingte Haft wegen Tierquälerei in Wolfsberg | Großbaustelle: Sperre der Bahnstrecke Kanaltal | Meldungen | "Sommergespräch" mit Gerhard Köfer (SPÖ) | Siegerprojekte der Kärntner Kulturstiftung
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