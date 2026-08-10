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Kärnten heute

Kärnten heute vom 10.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1205vom 10.08.2026
Kärnten heute vom 10.08.2026

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Folge 1205: Kärnten heute vom 10.08.2026

21 Min.Folge vom 10.08.2026

Dürre verursachte Schaden von 70 Millionen für Kärntner Bauern | Neuer Hochwasserschutz beim Treimischer Teich in Klagenfurt-Viktring ist fertiggestellt | ARA Flugrettung feiert ihr 25-jähriges Bestehen | Bundesheer trainiert für Lufteinsätze zwischen Klagenfurt und St. Veit | Kurzmeldungen | VSV startet Saisonvorbereitung | Schaukraftwerk Forstsee zeigt Skulpturen und Bilder | "Kärntnerisch g'redt´" gastiert auf der Koralm

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