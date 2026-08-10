Kärnten heute vom 10.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 1205: Kärnten heute vom 10.08.2026
21 Min.Folge vom 10.08.2026
Dürre verursachte Schaden von 70 Millionen für Kärntner Bauern | Neuer Hochwasserschutz beim Treimischer Teich in Klagenfurt-Viktring ist fertiggestellt | ARA Flugrettung feiert ihr 25-jähriges Bestehen | Bundesheer trainiert für Lufteinsätze zwischen Klagenfurt und St. Veit | Kurzmeldungen | VSV startet Saisonvorbereitung | Schaukraftwerk Forstsee zeigt Skulpturen und Bilder | "Kärntnerisch g'redt´" gastiert auf der Koralm
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2