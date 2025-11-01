Zum Inhalt springenBarrierefrei
kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Gegen Extremismus im Netz

ORF2Staffel 1Folge 1vom 01.11.2025
Folge 1: kreuz & quer reportage: Gegen Extremismus im Netz

24 Min.Folge vom 01.11.2025

Islamistische Inhalte sind auf Social Media weit verbreitet. Häufig richten sie sich an orientierungssuchende Jugendliche und bieten ihnen scheinbar einfache Lösungen für komplexe Probleme. Doch sie führen in die Irre. Wie kreuz & quer reportage zeigt, gibt es online aber auch Stimmen gegen islamistischen Extremismus. Wer dahinter steckt und was sie motiviert, zeigt kreuz & quer reportage. Bildquelle: ORF/Marco Tondolo

