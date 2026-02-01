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kreuz & quer reportage

Kreuz & quer reportage: Junge Pflegekräfte aus Indien

ORF2Staffel 1Folge 9vom 01.02.2026
Kreuz & quer reportage: Junge Pflegekräfte aus Indien

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Folge 9: Kreuz & quer reportage: Junge Pflegekräfte aus Indien

25 Min.Folge vom 01.02.2026

Überalterung, Pensionierungswelle und Fachkräftemangel verschärfen die Pflegekrise in Österreich. Ein ungewöhnlicher Ansatz kommt von den Barmherzigen Brüdern: Unter der Leitung von Provinzial Saji Mullankuzhy holt die Ordensprovinz in Indien ausgebildete Pflegekräfte nach Österreich. Peter Beringer begleitet die jungen Pflegerinnen auf ihrem Weg und bei ihrer Arbeit in heimischen Spitälern.

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