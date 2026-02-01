Kreuz & quer reportage: Junge Pflegekräfte aus IndienJetzt kostenlos streamen
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Folge 9: Kreuz & quer reportage: Junge Pflegekräfte aus Indien
25 Min.Folge vom 01.02.2026
Überalterung, Pensionierungswelle und Fachkräftemangel verschärfen die Pflegekrise in Österreich. Ein ungewöhnlicher Ansatz kommt von den Barmherzigen Brüdern: Unter der Leitung von Provinzial Saji Mullankuzhy holt die Ordensprovinz in Indien ausgebildete Pflegekräfte nach Österreich. Peter Beringer begleitet die jungen Pflegerinnen auf ihrem Weg und bei ihrer Arbeit in heimischen Spitälern.
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