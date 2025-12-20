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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Franz von Assisi und die Weihnachtskrippe

ORF2Staffel 1Folge 5vom 20.12.2025
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Folge 5: kreuz & quer reportage: Franz von Assisi und die Weihnachtskrippe

24 Min.Folge vom 20.12.2025

Er war der verwöhnte Spross eines reichen Tuchhändlers - und wurde zum Begründer eines Bettelordens: der heilige Franziskus. Die Reportage von Peter Beringer zeigt die Stätten dieser wundersamen Wandlung des Heiligen aus Assisi und begleitet Menschen, die heute aus der Spiritualität des heiligen Franz ihre Kraft schöpfen. Die Erfindung der Weihnachtskrippe, die Franziskus zugeschrieben wird, zeigt besonders deutlich, wie Franziskus mit einfachen Mitteln den Menschen die christliche Botschaft nahebringen wollte. Bildquelle: ORF/Metafilm

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