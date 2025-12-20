kreuz & quer reportage: Franz von Assisi und die WeihnachtskrippeJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer reportage
Folge 5: kreuz & quer reportage: Franz von Assisi und die Weihnachtskrippe
24 Min.Folge vom 20.12.2025
Er war der verwöhnte Spross eines reichen Tuchhändlers - und wurde zum Begründer eines Bettelordens: der heilige Franziskus. Die Reportage von Peter Beringer zeigt die Stätten dieser wundersamen Wandlung des Heiligen aus Assisi und begleitet Menschen, die heute aus der Spiritualität des heiligen Franz ihre Kraft schöpfen. Die Erfindung der Weihnachtskrippe, die Franziskus zugeschrieben wird, zeigt besonders deutlich, wie Franziskus mit einfachen Mitteln den Menschen die christliche Botschaft nahebringen wollte. Bildquelle: ORF/Metafilm
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