kreuz & quer reportage: Die mutigen Frauen von KarachiJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer reportage
Folge 14: kreuz & quer reportage: Die mutigen Frauen von Karachi
31 Min.Folge vom 07.03.2026
Strenge Hierarchien bestimmen das Leben vieler Mädchen in Pakistans erzkonservativer Unterschicht. Journalistin Rosa Lyon hat sie besucht – und Initiativen kennengelernt, die Mädchen stärken, Bildung ermöglichen und Wege zu mehr Selbstbestimmung eröffnen. Bildquelle: ORF/Rosa Lyon
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