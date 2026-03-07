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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Die mutigen Frauen von Karachi

ORF2Staffel 1Folge 14vom 07.03.2026
kreuz & quer reportage: Die mutigen Frauen von Karachi

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Folge 14: kreuz & quer reportage: Die mutigen Frauen von Karachi

31 Min.Folge vom 07.03.2026

Strenge Hierarchien bestimmen das Leben vieler Mädchen in Pakistans erzkonservativer Unterschicht. Journalistin Rosa Lyon hat sie besucht – und Initiativen kennengelernt, die Mädchen stärken, Bildung ermöglichen und Wege zu mehr Selbstbestimmung eröffnen. Bildquelle: ORF/Rosa Lyon

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