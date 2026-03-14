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kreuz & quer reportage
Folge 15: kreuz & quer reportage: Menschen ohne Krankenversicherung
30 Min.Folge vom 14.03.2026
In Österreich leben rund 30.000 Menschen ohne Krankenversicherung, darunter Migrantinnen und Staatsbürger in prekären Jobs. AmberMed, ein Projekt von Diakonie und Rotem Kreuz, versorgt sie fünf Tage die Woche. 2024 wurden allein 660 Kinder behandelt. Obwohl AmberMed den Krankenkassen enorme Folgekosten erspart, ist die Finanzierung nicht gesichert. Bildquelle: APA-Images / OTS / BBOÖ
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