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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Das Kreuz mit dem Karfreitag

ORF2Staffel 1Folge 17vom 28.03.2026
kreuz & quer reportage: Das Kreuz mit dem Karfreitag

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Folge 17: kreuz & quer reportage: Das Kreuz mit dem Karfreitag

25 Min.Folge vom 28.03.2026

Der Karfreitag gilt als wichtigster Feiertag der evangelischen Kirchen. Allerdings wurde er als arbeitsfreier Tag für evangelische Christinnen und Christen, der ebenso für Altkatholiken und Methodisten galt, in Österreich 2019 gesetzlich abgeschafft: Als gesetzlicher Feiertag für Christen der genannten Kirchen stelle er eine religiöse Diskriminierung aller anderen Arbeitnehmer dar, hatte der Europäische Gerichtshof geurteilt. „kreuz & quer reportage“ zeigt die religiöse Bedeutung des Karfreitags für die evangelischen Kirchen, zeichnet die Geschichte des Protestantismus in Österreich nach – und beleuchtet die facettenreiche Diskussion über das "Karfreitagsurteil", die bis heute andauert. Bildquelle: ORF/Good Media Solutions

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