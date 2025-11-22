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kreuz & quer reportage
Folge 3: kreuz & quer reportage: Frauenräte der Massai
25 Min.Folge vom 22.11.2025
Trotz des Naturreichtums des Landes sind viele Menschen in Tansania von Armut betroffen - vor allem die Lage von Frauen ist häufig prekär, im Besonderen innerhalb der Massai. Die Frauenräte der Massai wollen dem entgegenwirken und dazu beitragen auch Frauen zu mehr Selbstermächtigung zu verhelfen. ORF-Redakteurin Amelie Sztatecsny ist nach Tansania gereist, um dort mit Massai-Frauen und Männern über Geschlechterrollen und die Zukunft der Massai zu sprechen. Bildquelle: ORF
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