Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Das große Fest am Ganges

ORF2Staffel 1Folge 7vom 10.01.2026
kreuz & quer reportage: Das große Fest am Ganges

kreuz & quer reportage: Das große Fest am GangesJetzt kostenlos streamen

kreuz & quer reportage

Folge 7: kreuz & quer reportage: Das große Fest am Ganges

24 Min.Folge vom 10.01.2026

Im Hinduismus zählen "Magh Mela" und "Kumbh Mela" zu den bedeutendsten spirituellen Großereignissen, die auch international Aufmerksamkeit genießen. Millionen Gläubige reisen dafür nach Indien, um zu beten und bedeutende Meditationslehrer zu treffen. Gundi Lamprecht begegnet in der Dokumentation Gurus, Asketen sowie Pilgerinnen und Pilgern und spricht mit ihnen über spirituelle Traditionen und mythische Erzählungen. Zugleich beleuchtet sie gemeinsam mit ihnen aktuelle gesellschaftliche und religiöse Entwicklungen in Indien. Bildquelle: ORF/Gundi Lamprecht

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

kreuz & quer reportage
ORF2
kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage

Alle 1 Staffeln und Folgen