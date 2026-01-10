kreuz & quer reportage: Das große Fest am GangesJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer reportage
Folge 7: kreuz & quer reportage: Das große Fest am Ganges
24 Min.Folge vom 10.01.2026
Im Hinduismus zählen "Magh Mela" und "Kumbh Mela" zu den bedeutendsten spirituellen Großereignissen, die auch international Aufmerksamkeit genießen. Millionen Gläubige reisen dafür nach Indien, um zu beten und bedeutende Meditationslehrer zu treffen. Gundi Lamprecht begegnet in der Dokumentation Gurus, Asketen sowie Pilgerinnen und Pilgern und spricht mit ihnen über spirituelle Traditionen und mythische Erzählungen. Zugleich beleuchtet sie gemeinsam mit ihnen aktuelle gesellschaftliche und religiöse Entwicklungen in Indien. Bildquelle: ORF/Gundi Lamprecht
