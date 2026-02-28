kreuz & quer reportage: Fastenküche für Leib und SeeleJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer reportage
Folge 13: kreuz & quer reportage: Fastenküche für Leib und Seele
25 Min.Folge vom 28.02.2026
In allen Religionen gibt es bestimmte Speisen, die zu Fastentagen oder -zeiten zubereitet werden. ORF-Regisseurin Gudrun Lamprecht hat Menschen aus verschiedenen Religionen gebeten, Einblicke in ihre Fastentraditionen zu geben. Für "kreuz & quer reportage" ist daraus eine "Koch-Show" der besonderen Art geworden: Es geht nicht nur um Rezepte zur Fastenkulinarik, sondern auch um die religiösen und spirituellen Hintergründe der Kochkünste in Judentum, Christentum und Islam, in Buddhismus und Hinduismus. Bildquelle: ORF/Bernie Schmidt
