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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Krone und Altar

ORF2Staffel 1Folge 16vom 21.03.2026
kreuz & quer reportage: Krone und Altar

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Folge 16: kreuz & quer reportage: Krone und Altar

30 Min.Folge vom 21.03.2026

Die Amtseinführung von Sarah Mullally als erster Frau als Primas der anglikanischen Kirche ist ein historischer Moment – und eine Zerreißprobe. Die Dokumentation von Regisseur Martin Betz beleuchtet die heftigen inneren Kämpfe der gegenwärtigen anglikanischen Weltgemeinschaft um Tradition und Innovation, um Sexualethik und die Weihe von Frauen. Und sie blickt zurück auf die Entstehung der Kirche im Streit zwischen König und Papst. Bildquelle: ORF/Feature Film

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