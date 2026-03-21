kreuz & quer reportage: Krone und AltarJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer reportage
Folge 16: kreuz & quer reportage: Krone und Altar
30 Min.Folge vom 21.03.2026
Die Amtseinführung von Sarah Mullally als erster Frau als Primas der anglikanischen Kirche ist ein historischer Moment – und eine Zerreißprobe. Die Dokumentation von Regisseur Martin Betz beleuchtet die heftigen inneren Kämpfe der gegenwärtigen anglikanischen Weltgemeinschaft um Tradition und Innovation, um Sexualethik und die Weihe von Frauen. Und sie blickt zurück auf die Entstehung der Kirche im Streit zwischen König und Papst. Bildquelle: ORF/Feature Film
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