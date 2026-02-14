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kreuz & quer reportage
Folge 11: kreuz & quer reportage: Wie geht Liebe?
24 Min.Folge vom 14.02.2026
"Wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich", so heißt es. Doch was ist Liebe und wie kann man sie auch in Krisen bewahren? Hanna Jungwirth hat für kreuz&quer reportage Menschen gefragt, was ihre Liebe trägt, wie sie Krisen überwunden haben und was es mit Leidenschaft und Nächstenliebe auf sich hat. Gestaltung: Hanna Jungwirth Bildquelle: ORF/Good Media Solutions
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