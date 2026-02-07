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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: "Glaubensfrage Kopftuch"

ORF2Staffel 1Folge 10vom 07.02.2026
kreuz & quer reportage: "Glaubensfrage Kopftuch"

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Folge 10: kreuz & quer reportage: "Glaubensfrage Kopftuch"

24 Min.Folge vom 07.02.2026

Das Kopftuch ist nicht nur religiöses Symbol, sondern Teil einer jahrtausendealten Kulturgeschichte: Schon vor dem Islam markierte es sozialen Status, Anstand und Zugehörigkeit – später wurde es politisiert, instrumentalisiert und immer wieder neu gedeutet. kreuz & quer reportage begleitet muslimische Frauen, die unterschiedliche Entscheidungen treffen, und beleuchtet historische, kulturelle, politische und gesellschaftliche Hintergründe sowie Wege zu einem respektvollen Dialog. Eine Reportage von Biljana Petrović. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH

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