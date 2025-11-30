Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Streit und Bekenntnis - Das Konzil von Nicäa

ORF2Staffel 1Folge 4vom 30.11.2025
kreuz & quer reportage: Streit und Bekenntnis - Das Konzil von Nicäa

kreuz & quer reportage: Streit und Bekenntnis - Das Konzil von NicäaJetzt kostenlos streamen

kreuz & quer reportage

Folge 4: kreuz & quer reportage: Streit und Bekenntnis - Das Konzil von Nicäa

30 Min.Folge vom 30.11.2025

Vor 1700 Jahren trafen Bischöfe in Nicäa, dem heutigen Iznik in der Türkei, zusammen, um die Grundlagen des christlichen Glaubens zu klären. Ein heidnischer Laie, Kaiser Konstantin, hatte das Konzil dort einberufen. Doch die Vorgeschichte dieser ersten großen Kirchenversammlung führt auch nach Österreich. Die Doku rekonstruiert, wie Glaubenslehren und politische Kräfte hinter dem historischen Meilenstein wirkten, der das Christentum bis heute prägt. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

kreuz & quer reportage
ORF2
kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage

Alle 1 Staffeln und Folgen