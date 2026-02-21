kreuz & quer reportage: Verzicht als Gewinn - Warum Menschen fastenJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer reportage
Folge 12: kreuz & quer reportage: Verzicht als Gewinn - Warum Menschen fasten
30 Min.Folge vom 21.02.2026
Fasten hat im Christentum und vielen anderen Religionen lange Tradition. Früher bedeutete es Verzicht auf Fleisch, Alkohol und reduzierte Mahlzeiten. Heute steht bewusster Verzicht auch außerhalb der Fastenzeit hoch im Kurs – nicht nur bei Gläubigen. Die Reportage zeigt, wie Fasten an Widerständen scheitern kann, aber vor allem als Gewinn erlebt wird.
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