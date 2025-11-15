Zum Inhalt springenBarrierefrei
kreuz & quer reportage: Weibliche Armut - Warum Frauen weniger haben

ORF2Staffel 1Folge 2vom 15.11.2025
Folge 2: kreuz & quer reportage: Weibliche Armut - Warum Frauen weniger haben

24 Min.Folge vom 15.11.2025

Armut ist weiblich - warum das so ist und wie dennoch Selbstermächtigung möglich ist, zeigt der Film von Anna Katharina Wohlgenannt. In einfühlsamer Weise begleitet sie Frauen, die auf unterschiedliche Weise von Armut betroffen sind, und zeigt damit die vielfältigen Gesichter von weiblicher Armut - und inwiefern nicht nur Einzelne, sondern die Gesellschaft gefordert und in der Lage ist Verantwortung zu übernehmen. Bildquelle: ORF/Red Monster Film

