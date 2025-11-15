kreuz & quer reportage: Weibliche Armut - Warum Frauen weniger habenJetzt kostenlos streamen
Folge 2: kreuz & quer reportage: Weibliche Armut - Warum Frauen weniger haben
24 Min.Folge vom 15.11.2025
Armut ist weiblich - warum das so ist und wie dennoch Selbstermächtigung möglich ist, zeigt der Film von Anna Katharina Wohlgenannt. In einfühlsamer Weise begleitet sie Frauen, die auf unterschiedliche Weise von Armut betroffen sind, und zeigt damit die vielfältigen Gesichter von weiblicher Armut - und inwiefern nicht nur Einzelne, sondern die Gesellschaft gefordert und in der Lage ist Verantwortung zu übernehmen. Bildquelle: ORF/Red Monster Film
