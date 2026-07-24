Schiff-Crash auf der Donau ++ Sänger Milow im TalkJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 125: Schiff-Crash auf der Donau ++ Sänger Milow im Talk
34 Min.Folge vom 24.07.2026
Ein heftiger Aufprall, verletzte Passagiere und ein Großeinsatz auf der Donau: Ein Kreuzfahrtschiff sorgte am Freitag in Wien für einen Schreckmoment. Und: Millionen verkaufte Tonträger, weltweite Erfolge und ein Hit, der Generationen geprägt hat: Singer und Songwriter Milow im Interview. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Abenteuer, Politik, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv