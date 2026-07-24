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Krone zu Mittag

Schiff-Crash auf der Donau ++ Sänger Milow im Talk

krone.tvStaffel 2026Folge 125vom 24.07.2026
Schiff-Crash auf der Donau ++ Sänger Milow im Talk

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Krone zu Mittag

Folge 125: Schiff-Crash auf der Donau ++ Sänger Milow im Talk

34 Min.Folge vom 24.07.2026

Ein heftiger Aufprall, verletzte Passagiere und ein Großeinsatz auf der Donau: Ein Kreuzfahrtschiff sorgte am Freitag in Wien für einen Schreckmoment. Und: Millionen verkaufte Tonträger, weltweite Erfolge und ein Hit, der Generationen geprägt hat: Singer und Songwriter Milow im Interview. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

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