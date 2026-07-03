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Krone zu Mittag

Schock im Freibad ++ Schauspielerin Lola Witzmann zu Gast | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 121vom 03.07.2026
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Krone zu Mittag

Folge 121: Schock im Freibad ++ Schauspielerin Lola Witzmann zu Gast | KRONE ZU MITTAG

33 Min.Folge vom 03.07.2026

Kurz vor Badeschluss zückte ein Bademeister in Oberösterreich einen Taser und gab Stromstöße in die Luft ab. Außerdem: Die Sommernachtskomödie bringt heuer mit „Sugar – Manche mögen‘s heiß“ einen Filmklassiker auf die Bühne der Rosenburg. Hauptdarstellerin Lola Witzmann war live zu Gast. Die Sendung „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.

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