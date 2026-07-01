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Krone zu Mittag

Günstigere Lebensmittel und Kritik an Hitze-Studie

krone.tvStaffel 2026Folge 120vom 01.07.2026
Günstigere Lebensmittel und Kritik an Hitze-Studie

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Krone zu Mittag

Folge 120: Günstigere Lebensmittel und Kritik an Hitze-Studie

32 Min.Folge vom 01.07.2026

Ab heute wird der Einkauf günstiger, doch wer wirklich spart, muss im Supermarkt genau aufpassen: Denn die neuen Regeln haben ihre Tücken. Und: Während Schüler und Lehrer in überhitzten Klassen schwitzen, wirft eine teure Studie der Stadt Wien neue Fragen auf. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

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