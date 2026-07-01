Günstigere Lebensmittel und Kritik an Hitze-StudieJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 120: Günstigere Lebensmittel und Kritik an Hitze-Studie
32 Min.Folge vom 01.07.2026
Ab heute wird der Einkauf günstiger, doch wer wirklich spart, muss im Supermarkt genau aufpassen: Denn die neuen Regeln haben ihre Tücken. Und: Während Schüler und Lehrer in überhitzten Klassen schwitzen, wirft eine teure Studie der Stadt Wien neue Fragen auf. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Dokumentation, Politik, Reality, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv