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Krone zu Mittag

Schlafzimmer-Eindringling, Wespensommer und Asbest

krone.tvStaffel 2026Folge 122vom 09.07.2026
Schlafzimmer-Eindringling, Wespensommer und Asbest

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Krone zu Mittag

Folge 122: Schlafzimmer-Eindringling, Wespensommer und Asbest

32 Min.Folge vom 09.07.2026

Die eigenen vier Wände sollten eigentlich als sicherer Rückzugsort gelten. Für eine 26-jährige Wienerin wurde dieser Ort in einer Nacht zum Schauplatz eines verstörenden Erlebnisses. Und: Heuer könnten uns besonders viele Wespen begegnen. Außerdem: Die Asbest-Belastung im Burgenland sorgt weiter für Diskussionen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

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