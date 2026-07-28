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Krone zu Mittag

Krimifestival in Baden ++ Opfer von „Sohn-Trick“ | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 126vom 28.07.2026
Krimifestival in Baden ++ Opfer von „Sohn-Trick“ | KRONE ZU MITTAG

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Krone zu Mittag

Folge 126: Krimifestival in Baden ++ Opfer von „Sohn-Trick“ | KRONE ZU MITTAG

32 Min.Folge vom 28.07.2026

Das erste Krimifestival Baden findet am 6. und 7. November 2026 im Congress Center Baden statt. Außerdem: Ein 69-jähriger Innsbrucker ist Opfer eines sogenannten Tochter-/Sohn-Betrugs geworden. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.

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