Krimifestival in Baden ++ Opfer von „Sohn-Trick“ | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 126: Krimifestival in Baden ++ Opfer von „Sohn-Trick“ | KRONE ZU MITTAG
32 Min.Folge vom 28.07.2026
Das erste Krimifestival Baden findet am 6. und 7. November 2026 im Congress Center Baden statt. Außerdem: Ein 69-jähriger Innsbrucker ist Opfer eines sogenannten Tochter-/Sohn-Betrugs geworden. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv