Promille-Hammer in OÖ und Billas „Stille Stunde“Jetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 116: Promille-Hammer in OÖ und Billas „Stille Stunde“
31 Min.Folge vom 19.06.2026
Ein Atemalkoholwert, der selbst das Messgerät an seine Grenze bringt, ein Fahrer ohne Einsicht und ein Fall, der gleich zweimal innerhalb weniger Tage die Polizei beschäftigt: In Oberösterreich sorgt ein 57-Jähriger für einen Einsatz, der selbst erfahrene Beamte staunen lässt. Und: Weniger Lärm, weniger Reize und plötzlich ein ganz anderes Einkaufserlebnis: Billa weitet die „Stille Stunde“ aus und schafft damit gezielt ruhige Zeiten in immer mehr Filialen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Dokumentation, Unterhaltung, Politik, Action, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv