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Krone zu Mittag

Promille-Hammer in OÖ und Billas „Stille Stunde“

krone.tvStaffel 2026Folge 116vom 19.06.2026
Promille-Hammer in OÖ und Billas „Stille Stunde“

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Krone zu Mittag

Folge 116: Promille-Hammer in OÖ und Billas „Stille Stunde“

31 Min.Folge vom 19.06.2026

Ein Atemalkoholwert, der selbst das Messgerät an seine Grenze bringt, ein Fahrer ohne Einsicht und ein Fall, der gleich zweimal innerhalb weniger Tage die Polizei beschäftigt: In Oberösterreich sorgt ein 57-Jähriger für einen Einsatz, der selbst erfahrene Beamte staunen lässt. Und: Weniger Lärm, weniger Reize und plötzlich ein ganz anderes Einkaufserlebnis: Billa weitet die „Stille Stunde“ aus und schafft damit gezielt ruhige Zeiten in immer mehr Filialen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

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