„Wozu noch Männer?“ ++ Walter Ruck unter Druck | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 2026: „Wozu noch Männer?“ ++ Walter Ruck unter Druck | KRONE ZU MITTAG
30 Min.Folge vom 21.07.2026
„Wozu noch Männer?“ Das ist die provokante Frage mit der sich aktuell ein Buch beschäftigt. Autor und Internist Marcus Franz spricht über die Rolle des Mannes in der Gesellschaft. Außerdem: Der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck soll laut dem geheimen Protokoll einer Gesprächsaufnahme über Oberösterreichs Industrie und sogar über Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer hergezogen haben. Die Sendung wird moderiert von Jana Pasching.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv