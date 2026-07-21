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Krone zu Mittag

„Wozu noch Männer?“ ++ Walter Ruck unter Druck | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 2026vom 21.07.2026
„Wozu noch Männer?“ ++ Walter Ruck unter Druck | KRONE ZU MITTAG

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Krone zu Mittag

Folge 2026: „Wozu noch Männer?“ ++ Walter Ruck unter Druck | KRONE ZU MITTAG

30 Min.Folge vom 21.07.2026

„Wozu noch Männer?“ Das ist die provokante Frage mit der sich aktuell ein Buch beschäftigt. Autor und Internist Marcus Franz spricht über die Rolle des Mannes in der Gesellschaft. Außerdem: Der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck soll laut dem geheimen Protokoll einer Gesprächsaufnahme über Oberösterreichs Industrie und sogar über Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer hergezogen haben. Die Sendung wird moderiert von Jana Pasching.

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