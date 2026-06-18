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Krone zu Mittag

Deal mit Iran und kuriose Szenen beim G7-Gipfel

krone.tvStaffel 2026Folge 113vom 18.06.2026
Deal mit Iran und kuriose Szenen beim G7-Gipfel

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Krone zu Mittag

Folge 113: Deal mit Iran und kuriose Szenen beim G7-Gipfel

31 Min.Folge vom 18.06.2026

Überraschend schnell ist ein historischer Schritt gesetzt: Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran ist unterzeichnet – doch statt Klarheit bringt es vor allem neue Spannungen und viele offene Fragen. Und: Zwischen Weltpolitik und peinlichen Momenten: Beim G7-Gipfel sorgen Geschenke, Verwechslungen und ein überraschend lockerer US-Präsident Aufsehen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

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