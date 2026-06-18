Deal mit Iran und kuriose Szenen beim G7-GipfelJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 113: Deal mit Iran und kuriose Szenen beim G7-Gipfel
31 Min.Folge vom 18.06.2026
Überraschend schnell ist ein historischer Schritt gesetzt: Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran ist unterzeichnet – doch statt Klarheit bringt es vor allem neue Spannungen und viele offene Fragen. Und: Zwischen Weltpolitik und peinlichen Momenten: Beim G7-Gipfel sorgen Geschenke, Verwechslungen und ein überraschend lockerer US-Präsident Aufsehen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Wissenschaft, Wetter, Sport, Politik, Dokumentation, Action, Dokumentation, Comedy, Drama, Abenteuer
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv