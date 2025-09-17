Land der Berge: Berge der Zukunft: Vom Weissensee in die Karnischen AlpenJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 290: Land der Berge: Berge der Zukunft: Vom Weissensee in die Karnischen Alpen
Diese „Land der Berge“-Neuproduktion begleitet den höchstgelegenen Badesee Kärntens und seine Umgebung durch die vier Jahreszeiten. Der Weissensee – auch „Fjord der Alpen“ genannt – erlaubt im Sommer mit seinem kristallklaren Wasser eine Sicht bis in große Tiefen und erinnert mit seinem Farbspiel an die Karibik. Im Winter verwandelt er sich in die größte präparierte Natureisfläche Europas. Im Mittelpunkt steht jedoch nicht nur diese einzigartige Landschaft, sondern auch die Menschen, die hier leben und wirken: wie die Ruderin Magdalena Lobnig, die den See als Kraftquelle nutzt, das Bergführerpaar Hannes und Birgit Lexer in den Karnischen Alpen sowie Apnoetaucher und Weltrekordhalter Christian Redl, der vom Schutz der Meere erzählt. Bildquelle: ORF/AV BABY/Simon Moestl
