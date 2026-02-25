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Land der Berge

Bergsteigerdörfer in Salzburg: Vom Leben in Weißbach bei Lofer und Hüttschlag

ORF IIIStaffel 1Folge 355vom 25.02.2026
Bergsteigerdörfer in Salzburg: Vom Leben in Weißbach bei Lofer und Hüttschlag

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Land der Berge

Folge 355: Bergsteigerdörfer in Salzburg: Vom Leben in Weißbach bei Lofer und Hüttschlag

45 Min.Folge vom 25.02.2026

Diese „Land der Berge“-Neuproduktion von Stefan Sternad porträtiert zwei kleine Gemeinden in den Salzburger Alpen, die ihre Identität zwischen Tradition, Naturverbundenheit und sanftem Tourismus bewahren. Im Mittelpunkt stehen Menschen wie Bäckermeister Josef Hohenwarter, Lisa Lohfeyer oder Landärztin Julia Gerzer, die ihre Heimat aktiv gestalten und vom starken Gemeinschaftssinn am Talende erzählen. Auch Hüttenwirtin Anni Toferer-Lederer steht exemplarisch für ein Dorfleben, das von Zusammenhalt und gelebter Bodenständigkeit geprägt ist. Bildquelle: ORF/ipFilm

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