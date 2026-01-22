Land der Berge: Bergbauernleben: Am Kitzbüheler HornJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 339: Land der Berge: Bergbauernleben: Am Kitzbüheler Horn
45 Min.Folge vom 22.01.2026
Diese Doku begleitet das Kitzbüheler Horn im Lauf der Jahreszeiten und zeigt den Alltag der Familie Astl. Peter Astl führt den Pletzernhof in fünfter Generation auf 1.300 Metern Höhe. Umgeben von Almweiden, mit Blick auf die Kitzbüheler Alpen und das Kaisergebirge, lebt die Familie im Einklang mit Natur und Tierwelt. Jungrinder, Schweine und Alpakas prägen den Hofalltag. Im Winter wird das Almgebiet Teil der Hornpiste – dank nachhaltiger Bewirtschaftung bleibt die Landschaft erhalten. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Nela Valentina Pichl
