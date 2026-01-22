Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diese Doku begleitet das Kitzbüheler Horn im Lauf der Jahreszeiten und zeigt den Alltag der Familie Astl. Peter Astl führt den Pletzernhof in fünfter Generation auf 1.300 Metern Höhe. Umgeben von Almweiden, mit Blick auf die Kitzbüheler Alpen und das Kaisergebirge, lebt die Familie im Einklang mit Natur und Tierwelt. Jungrinder, Schweine und Alpakas prägen den Hofalltag. Im Winter wird das Almgebiet Teil der Hornpiste – dank nachhaltiger Bewirtschaftung bleibt die Landschaft erhalten. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Nela Valentina Pichl

