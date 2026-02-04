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Land der Berge

Die sagenumwobenen Berge Österreichs: Rund ums Almtal

ORF IIIStaffel 1Folge 344vom 04.02.2026
Die sagenumwobenen Berge Österreichs: Rund ums Almtal

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Land der Berge

Folge 344: Die sagenumwobenen Berge Österreichs: Rund ums Almtal

46 Min.Folge vom 04.02.2026

Das oberösterreichische Almtal im Salzkammergut steckt voller kleiner und großer Wunder. Auen, Wälder und Gebirgsbäche liegen hier um den Almsee am Fuße des Toten Gebirges. Im Mittelpunkt steht das Bergsteigerdorf Grünau, dessen Bewohner von Bodenständigkeit, Naturverbundenheit und dem Rhythmus der Berge geprägt sind. Foto: ORF/YDream Production

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