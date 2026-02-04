Die sagenumwobenen Berge Österreichs: Rund ums AlmtalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 344: Die sagenumwobenen Berge Österreichs: Rund ums Almtal
46 Min.Folge vom 04.02.2026
Das oberösterreichische Almtal im Salzkammergut steckt voller kleiner und großer Wunder. Auen, Wälder und Gebirgsbäche liegen hier um den Almsee am Fuße des Toten Gebirges. Im Mittelpunkt steht das Bergsteigerdorf Grünau, dessen Bewohner von Bodenständigkeit, Naturverbundenheit und dem Rhythmus der Berge geprägt sind. Foto: ORF/YDream Production
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