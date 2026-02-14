In den Stubaier Alpen mit Marlies RaichJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 348: In den Stubaier Alpen mit Marlies Raich
44 Min.Folge vom 14.02.2026
Marlies Raich erklimmt die schönsten Gipfel des Stubaitals: Vom "Hochaltar Tirols", der Serles, bis zum Gletscherpanorama. Mit jedem Schritt steigt die Sehnsucht nach dem Winter, obwohl die Sonne hoch am Sommerhimmel steht. Bildquelle: ORF/Toni Silberberger/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Land der Berge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0