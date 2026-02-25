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Land der Berge

Bergsteigerdörfer in Tirol: Vent im Ötztal und Ginzling im Zillertal

ORF IIIStaffel 1Folge 356vom 25.02.2026
Bergsteigerdörfer in Tirol: Vent im Ötztal und Ginzling im Zillertal

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Land der Berge

Folge 356: Bergsteigerdörfer in Tirol: Vent im Ötztal und Ginzling im Zillertal

43 Min.Folge vom 25.02.2026

Die Dokumentation führt in die Tiroler Bergsteigerdörfer Vent im Ötztal und Ginzling im Zillertal – zwei Orte, die seit Generationen eng mit Alpinismus und sanftem Tourismus verbunden sind. In Vent erinnert vieles an den Alpentourismus-Pionier Pfarrer Franz Senn, während engagierte Einheimische die Tradition bewahren und auf Nachhaltigkeit setzen. Ginzling gilt als abgeschiedenes Paradies, geprägt von starkem Gemeinschaftssinn und tiefer Naturverbundenheit. Der Film zeigt, wie hier Geschichte, Bergleidenschaft und nachhaltige Zukunft zusammenfinden. Bildquelle: ORF/IP Film

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