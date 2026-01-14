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Land der Berge

Alpine Lebenswelten: Winter im Wipptal

ORF IIIStaffel 1Folge 330vom 14.01.2026
Alpine Lebenswelten: Winter im Wipptal

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Land der Berge

Folge 330: Alpine Lebenswelten: Winter im Wipptal

43 Min.Folge vom 14.01.2026

Zwischen den Gipfeln der Stubaier Berge und den Ausläufern der Zillertaler und Tuxer Alpen liegt das Wipptal – ein Tal voller Gegensätze. Abseits der bekannten Transitroute am Brenner eröffnen die Seitentäler beeindruckende Natur- und Lebenswelten: von der Peeralm bei Navis, die Familie Löffler neu belebt, über mutige Hike-&-Fly-Abenteuer bis hin zum Wallfahrtsort Maria Waldrast, einem uralten Kraftplatz und einem der höchstgelegenen Klöster Europas. So erzählt das Wipptal von Vielfalt, Mut und tiefer Verbundenheit mit der Landschaft. Bildquelle: ORF/ALPSOLUT MOVING PICTURES/Johannes Mair // ALPSOLUT

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