Alpine Lebenswelten: Winter im WipptalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 330: Alpine Lebenswelten: Winter im Wipptal
43 Min.Folge vom 14.01.2026
Zwischen den Gipfeln der Stubaier Berge und den Ausläufern der Zillertaler und Tuxer Alpen liegt das Wipptal – ein Tal voller Gegensätze. Abseits der bekannten Transitroute am Brenner eröffnen die Seitentäler beeindruckende Natur- und Lebenswelten: von der Peeralm bei Navis, die Familie Löffler neu belebt, über mutige Hike-&-Fly-Abenteuer bis hin zum Wallfahrtsort Maria Waldrast, einem uralten Kraftplatz und einem der höchstgelegenen Klöster Europas. So erzählt das Wipptal von Vielfalt, Mut und tiefer Verbundenheit mit der Landschaft. Bildquelle: ORF/ALPSOLUT MOVING PICTURES/Johannes Mair // ALPSOLUT
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