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Land der Berge

In den Kitzbüheler Alpen mit Marlies Raich

ORF IIIStaffel 1Folge 337vom 20.01.2026
In den Kitzbüheler Alpen mit Marlies Raich

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Land der Berge

Folge 337: In den Kitzbüheler Alpen mit Marlies Raich

42 Min.Folge vom 20.01.2026

Publikumsliebling und ehemalige Skikönigin Marlies Raich meldet sich aus den Kitzbüheler Alpen. Ihre sportlichen Entdeckungsreisen führen sie über Almen und zu besonderen Plätzen rund um einen der schönsten Aussichtsberge Tirols: die 1.829 Meter hohe Hohe Salve. Zu ihren Füßen breitet sich die gleichnamige Ferienregion in den Kitzbüheler Alpen aus. Von den ersten Sonnenstrahlen nach einer Nacht am Gipfel geweckt zu werden – das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Ein Moment, der sich tief ins Gedächtnis jedes Bergliebhabers einprägt. Auch für Marlies ist dieser Augenblick unvergesslich: Am Feldalphorn, mitten in der beeindruckenden Bergwelt der Kitzbüheler Alpen. Bildquelle: ORF/Toni Silberberger/

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