Bergadvent im ZillertalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 326: Bergadvent im Zillertal
44 Min.Folge vom 26.12.2025
Kurz vor Weihnachten wird das Tiroler Zillertal zu einem Ort der Ruhe, an dem Menschen mit Hingabe alte Bräuche und Traditionen pflegen. Am tief verschneiten Astegger Talhof hoch über Mayrhofen stimmt sich die Familie mit adventlichen Volksweisen auf Weihnachten ein, während andere Zillertaler ihre Traditionen als Klöpflsänger, Handwerker oder Musikanten leben. Musikalisch begleitet wird die Sendung von den Zillertaler Weisenbläsern. Bildquelle: ORF/MATHEA FILM
