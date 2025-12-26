Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF III Staffel 1 Folge 326 vom 26.12.2025
44 Min. Folge vom 26.12.2025

Kurz vor Weihnachten wird das Tiroler Zillertal zu einem Ort der Ruhe, an dem Menschen mit Hingabe alte Bräuche und Traditionen pflegen. Am tief verschneiten Astegger Talhof hoch über Mayrhofen stimmt sich die Familie mit adventlichen Volksweisen auf Weihnachten ein, während andere Zillertaler ihre Traditionen als Klöpflsänger, Handwerker oder Musikanten leben. Musikalisch begleitet wird die Sendung von den Zillertaler Weisenbläsern. Bildquelle: ORF/MATHEA FILM

