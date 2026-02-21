Zum Inhalt springenBarrierefrei
Land der Berge

Winter im Kaisergebirge mit Marlies Raich

ORF III Staffel 1 Folge 352 vom 21.02.2026
43 Min. Folge vom 21.02.2026

St. Johann in Tirol präsentiert sich winterlich in der neuen Dokumentation. Marlies Raich erlebt sportliche Herausforderungen, darunter Biathlon und Skifahren auf "Pommes-Skiern". Der Film verbindet Landschaftsaufnahmen mit Einblicken in das Leben der Menschen zwischen Wildem Kaiser und Kitzbüheler Horn. Produzent: Mathea Holaus Redaktion: Manuela Strihavka Bildquelle: ORF/MATHEA FILM/Mathea Holaus

ORF III
