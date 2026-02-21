Winter im Kaisergebirge mit Marlies RaichJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 352: Winter im Kaisergebirge mit Marlies Raich
43 Min.Folge vom 21.02.2026
St. Johann in Tirol präsentiert sich winterlich in der neuen Dokumentation. Marlies Raich erlebt sportliche Herausforderungen, darunter Biathlon und Skifahren auf "Pommes-Skiern". Der Film verbindet Landschaftsaufnahmen mit Einblicken in das Leben der Menschen zwischen Wildem Kaiser und Kitzbüheler Horn. Produzent: Mathea Holaus Redaktion: Manuela Strihavka Bildquelle: ORF/MATHEA FILM/Mathea Holaus
Altersfreigabe:
0