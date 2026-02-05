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Land der Berge

Wüste der Alpen: Lebendiges Totes Gebirge

ORF IIIStaffel 1Folge 345vom 05.02.2026
Wüste der Alpen: Lebendiges Totes Gebirge

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Land der Berge

Folge 345: Wüste der Alpen: Lebendiges Totes Gebirge

41 Min.Folge vom 05.02.2026

Das Tote Gebirge erstreckt sich zwischen den Flüssen Traun und Enns vom Salzkammergut bis in die Eisenwurzen, mit dem Großen Priel als höchstem Gipfel. Der Alpinist und Bergfilmer Markus Raich hat über Jahre hinweg das Leben im Gebirge in eindrucksvollen Bildern festgehalten. Durch den Dokufilm führt die Stimme von Schauspieler Cornelius Obonya. Foto: ORF/Markus Raich

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