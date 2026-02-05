Wüste der Alpen: Lebendiges Totes GebirgeJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 345: Wüste der Alpen: Lebendiges Totes Gebirge
41 Min.Folge vom 05.02.2026
Das Tote Gebirge erstreckt sich zwischen den Flüssen Traun und Enns vom Salzkammergut bis in die Eisenwurzen, mit dem Großen Priel als höchstem Gipfel. Der Alpinist und Bergfilmer Markus Raich hat über Jahre hinweg das Leben im Gebirge in eindrucksvollen Bildern festgehalten. Durch den Dokufilm führt die Stimme von Schauspieler Cornelius Obonya. Foto: ORF/Markus Raich
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