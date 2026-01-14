Berge der Zukunft: Von Obertilliach in die Lienzer DolomitenJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 331: Berge der Zukunft: Von Obertilliach in die Lienzer Dolomiten
Obertilliach liegt im Lesachtal in Osttirol, zwischen den Lienzer Dolomiten und den Karnischen Alpen. Hier wechseln sich schroffe Kalkfelsen und bewaldete Bergrücken mit sanften Almmatten ab. Heute zählt es zu den schönsten Bergdöfern im Alpenraum, wo alte Traditionen stolz weitergetragen werden, wie die des Nachtwächters, der seit bald 600 Jahren den Ort beschützt. Diese Dokumentation begleitet besondere Menschen mit ihren Geschichten durch die vier Jahreszeiten, wie die Familie Lugger, wo drei Generationen an einem Strang ziehen, um Alm-, Land- und Gastwirtschaft vom "Unterwöger" zu verbinden. Am Niescherhof erzählt Jungbauer Dominik Ebner, warum Bauer zu sein seine absolute Leidenschaft ist. In den Karnischen Alpen begibt sich der blinde Ausnahme-Bergsteiger Andy Holzer über den Klettersteig auf die Porze. Und im Winter zeigt er bei einer Skitour auf den Golzentipp, dass Grenzen oft nur im eigenen Kopf sind. Bildquelle: ORF/AV BABY
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