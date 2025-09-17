Land der Berge: Von Hütte zu Hütte am karnischen KammJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 291: Land der Berge: Von Hütte zu Hütte am karnischen Kamm
Die Neuproduktion von "Land der Berge“ führt in den Süden Österreichs zum Karnischen Kamm, der an der Grenze zu Italien liegt. Dort standen sich im Ersten Weltkrieg österreichisch-ungarische und italienische Soldaten gegenüber. Heute verläuft hier der 150 Kilometer lange Karnische Höhenweg, auch Friedensweg oder Via della Pace genannt. Der Film zeigt Hütten am Berg und die Menschen, die sie mit Leidenschaft betreiben, zwischen Einfachheit, Stille und touristischen Erwartungen. Im Mittelpunkt steht das Spannungsfeld zwischen Tradition und modernen Ansprüchen wie WLAN oder Kulinarik – und das Erlebnis, wenn die Natur selbst alles andere in den Hintergrund rückt. Bildquelle: ORF/epo-film/Nela Pichl
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick