Land der Berge: Der Ritt zum Gipfel: Im Sattel durchs VirgentalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 294: Land der Berge: Der Ritt zum Gipfel: Im Sattel durchs Virgental
Diese "Land der Berge“-Neuproduktion begleitet Familie Kratzer aus Prägraten in Osttirol, die auf dem Ortnerhof einen Reit- und Hotelbetrieb inmitten der Hohen Tauern führt. Aus bäuerlicher Tradition gewachsen, entwickelte sich der Hof zu einem Wanderreithof mit eigener Pferdezucht. Im Mittelpunkt steht das alpine Wanderreiten – eine ursprüngliche, intensive Erfahrung in der Natur, die in der hektischen Gegenwart eine neue Bedeutung erfährt. Die Doku zeigt die Vorbereitung, den Aufstieg durch spektakuläre Landschaften bis zur Übernachtung auf der Johannishütte und den Rückritt durchs Maurertal. Es geht um Naturverbundenheit, familiäre Zusammenarbeit und die besondere Beziehung zwischen Mensch und Pferd. Regie: Stephan Pichl Buch: Karin Fürhapper Redaktion: Manuela Strihavka Bildquelle: ORF/Stefan Pichl
