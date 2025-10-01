Zum Inhalt springenBarrierefrei
Land der Berge

Land der Berge: Der Ritt zum Gipfel: Im Sattel durchs Virgental

ORF IIIStaffel 1Folge 294vom 01.10.2025
44 Min.Folge vom 01.10.2025

Diese "Land der Berge“-Neuproduktion begleitet Familie Kratzer aus Prägraten in Osttirol, die auf dem Ortnerhof einen Reit- und Hotelbetrieb inmitten der Hohen Tauern führt. Aus bäuerlicher Tradition gewachsen, entwickelte sich der Hof zu einem Wanderreithof mit eigener Pferdezucht. Im Mittelpunkt steht das alpine Wanderreiten – eine ursprüngliche, intensive Erfahrung in der Natur, die in der hektischen Gegenwart eine neue Bedeutung erfährt. Die Doku zeigt die Vorbereitung, den Aufstieg durch spektakuläre Landschaften bis zur Übernachtung auf der Johannishütte und den Rückritt durchs Maurertal. Es geht um Naturverbundenheit, familiäre Zusammenarbeit und die besondere Beziehung zwischen Mensch und Pferd. Regie: Stephan Pichl Buch: Karin Fürhapper Redaktion: Manuela Strihavka Bildquelle: ORF/Stefan Pichl

