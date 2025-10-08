Land der Berge: Leben in den Bergsteigerdörfern - Johnsbach im Gesäuse und Steirische KrakauJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 297: Land der Berge: Leben in den Bergsteigerdörfern - Johnsbach im Gesäuse und Steirische Krakau
46 Min.Folge vom 08.10.2025
Die „Land der Berge“-Neuproduktion porträtiert die Menschen in der Bergsteigerdorfregion rund um das Gschnitz-, Valser- und Schmirntal. Zwischen Tradition und Aufbruch leben sie Werte wie Naturverbundenheit, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Der Film zeigt Bauern, Handwerker und junge Gründerinnen, die altes Wissen bewahren und Neues entstehen lassen – vom Mühlendorf Gschnitz über die „Schule der Alm“ bis zu neu geschaffenen Klettersteigen und Cafés. Bildquelle: ORF/ipFilm
